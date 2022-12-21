За взятку кофемашиной и ноутбуками экс-чиновнице Ространснадзора дали условный срок

Экс-чиновница получила взятку в виде двух ноутбуков и кофемашины общей стоимостью в 177 тыс. рублей. За это ей дали условный срок.
Как установил суд, инспектор проводила выездную проверку на предприятии «Комбинат КМАруда». Имущество женщина получила от представителей организации.
Ноутбуки и кофемашину чиновнице отдали для того, чтобы предприятие не привлекли к ответственности за нарушение режима труда водителей. Представители комбината также надеялись на дальнейшее покровительство в случае обнаружения нарушений.
По решению суда женщину приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в 3,5 млн рублей. Наказание она будет отбывать условно. На пять лет чиновнице запретили работать на госслужбе.