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За взятку кофемашиной и ноутбуками экс-чиновнице Ространснадзора дали условный срок

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI

В Белгороде осудили получившую взятку кофемашиной и ноутбуками экс-чиновницу

За получение взятки бывшего главного инспектора Ространснадзора приговорили к условному сроку, сообщили в региональной прокуратуре. Помимо этого, ей придётся заплатить 3,5 млн рублей штрафа.

Экс-чиновница получила взятку в виде двух ноутбуков и кофемашины общей стоимостью в 177 тыс. рублей. За это ей дали условный срок.

Как установил суд, инспектор проводила выездную проверку на предприятии «Комбинат КМАруда». Имущество женщина получила от представителей организации.

Ноутбуки и кофемашину чиновнице отдали для того, чтобы предприятие не привлекли к ответственности за нарушение режима труда водителей. Представители комбината также надеялись на дальнейшее покровительство в случае обнаружения нарушений.

По решению суда женщину приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в 3,5 млн рублей. Наказание она будет отбывать условно. На пять лет чиновнице запретили работать на госслужбе.

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#Белгородская область#Белгород#Взятки#Наталья Корявых#Общество#Коррупция#Кмаруда#Ноутбук#Кофемашина#Ространснадзор
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