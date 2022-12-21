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Вячеслав Гладков против новогодних утренников во время действия карантина

Сегодня, 21:29
Фото: 1MI
Ёлка с игрушкой и подарками.
Своё мнение глава региона высказал в вечернем прямом эфире.

В вечернем прямом эфире губернатору поступило сразу несколько обращений на тему новогодних утренников. В первом белгородка предложила не устраивать утренники в детских садах, а просто вручить новогодние подарки, чтобы лишний раз не подвергать детей опасности.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что утренники отменены только в тех местах, где сейчас неспокойная обстановка. В других же населённых пунктах в таком решении необходимости пока нет.

Второе обращение было противоположным первому: несмотря на введённый в школах карантин, белгородка просит всё равно устроить детям праздник. «За один час сильного заражения не произойдёт», отметила женщина.

Согласен, что праздники необходимы, но заражение или происходит, или нет. Уровень заболеваемости гриппом сейчас очень высок, а в жизни родителей нет ничего более важного, чем здоровье детей. От гриппа, который сейчас ходит, идут сильные осложнения. Я за здоровье детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Старооскольском округе школьников перевели на дистанционный формат обучения из-за повышения заболеваемости гриппом. В связи с этим новогодние утренники для детей проведут в онлайн-формате.

В Старом Осколе новогодние утренники пройдут в онлайн-формате из-за гриппа
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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогодний утренник
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