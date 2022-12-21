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Вячеслав Гладков объяснил, почему на укрытиях висят замки

Сегодня, 16:38
Фото: 1MI
Это связано с антитеррористической защищённостью подвалов многоквартирных домов, заявил глава Белгородской области.

Местный житель Дмитрий поделился с главой Белгородской области своим негодованием на тему бомбоубежищ.  Он задал вопрос, который сейчас задаёт себе каждый второй белгородец — а почему укрытия закрыты на замки и зачем их в таком случае создавать?

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что закрытые укрытия — это нормально.

Не нужно забывать, что есть такое понятие, как антитеррористическая защищённость многоквартирного дома. К сожалению, наша страна имеет большое количество террористических актов, которые были совершены, в том числе, и в подвалах. Есть ещё место хулиганству. И отключение отопления зимой — большая угроза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что это запрещено законодательством, предусмотрена ответственность. Поэтому в Белгородской области везде вывешиваются таблички с адресами ближайших укрытий. А дубликаты ключей раздаются ответственным лицам, которые в случае опасности должны открыть замки.

Но ситуация от этого менее сложной не становится. Действительно, полностью убрать опасность невозможно. Ведь ответственного лица с ключами в момент X может не быть на месте или с ним, в одном из худших сценариев, что-нибудь случится.

#Кристина Семенчук#Губернатор#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Укрытие#Обстрел ВСУ#Подвалы
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