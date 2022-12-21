Вячеслав Гладков объяснил, почему на укрытиях висят замки

Местный житель Дмитрий поделился с главой Белгородской области своим негодованием на тему бомбоубежищ. Он задал вопрос, который сейчас задаёт себе каждый второй белгородец — а почему укрытия закрыты на замки и зачем их в таком случае создавать?
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что закрытые укрытия — это нормально.
Не нужно забывать, что есть такое понятие, как антитеррористическая защищённость многоквартирного дома. К сожалению, наша страна имеет большое количество террористических актов, которые были совершены, в том числе, и в подвалах. Есть ещё место хулиганству. И отключение отопления зимой — большая угроза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что это запрещено законодательством, предусмотрена ответственность. Поэтому в Белгородской области везде вывешиваются таблички с адресами ближайших укрытий. А дубликаты ключей раздаются ответственным лицам, которые в случае опасности должны открыть замки.
Но ситуация от этого менее сложной не становится. Действительно, полностью убрать опасность невозможно. Ведь ответственного лица с ключами в момент X может не быть на месте или с ним, в одном из худших сценариев, что-нибудь случится.