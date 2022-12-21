Военный госпиталь появится в Белгороде до 2027 года

В Белгороде построят новый военный госпиталь. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
«Осуществляется строительство девяти новых военных госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе», — рассказал министр. По его словам, в Казани уже открыт новый военный госпиталь, рассчитанный на 150 мест.
Медучреждения появятся в РФ по программе модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года.
Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу лично наградил выпускницу белгородского медколледжа Екатерину Иванову. Военный медик получила медаль за отвагу за то, что, несмотря на ранения, продолжила помогать военнослужащим.