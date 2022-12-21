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В тройном ДТП под Белгородом пострадали две женщины

Сегодня, 12:18
Фото: УМВД России по Белгородской области
Накануне в Шебекино произошла авария с пострадавшими — столкнулись три автомобиля. Также ДТП зафиксировали в Валуйках, там травмы получили водитель и пассажирка, пишет пресс-служба регионального управления МВД.
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ДТП

На улице Московской в Шебекино Lada Granta под управлением 44-летней женщины столкнулась с Renault Logan, за рулём которого был 66-летний водителя. Тот же наехал на ВАЗ-2107. Пострадали водитель Lada и 55-летняя пассажирка Renault.

В тот же день в Валуйках на 64-м км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки «Газель» столкнулась с Lada Granta. Травмированы 49-летний водитель Granta и его 77-летняя пассажирка.

Ранее министр дорог и транспорта Сергей Евтушенко рассказал о дорожных приспособлениях, которые спасают белгородцев от смертельных ДТП. Это шумовые полосы, барьерные ограждения и «кошачьи глаза». Первые помогают не допустить съезд водителя на обочину, вторые —  уменьшают число лобовых столкновений, а третьи — позволяют водителю видеть разметку в тёмное время суток.

«Кошачьи глаза» и шумовые полосы спасают белгородцев от смертельных ДТП
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