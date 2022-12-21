В тройном ДТП под Белгородом пострадали две женщины

На улице Московской в Шебекино Lada Granta под управлением 44-летней женщины столкнулась с Renault Logan, за рулём которого был 66-летний водителя. Тот же наехал на ВАЗ-2107. Пострадали водитель Lada и 55-летняя пассажирка Renault.