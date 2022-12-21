В тройном ДТП под Белгородом пострадали две женщины

На улице Московской в Шебекино Lada Granta под управлением 44-летней женщины столкнулась с Renault Logan, за рулём которого был 66-летний водителя. Тот же наехал на ВАЗ-2107. Пострадали водитель Lada и 55-летняя пассажирка Renault.
В тот же день в Валуйках на 64-м км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки «Газель» столкнулась с Lada Granta. Травмированы 49-летний водитель Granta и его 77-летняя пассажирка.
Ранее министр дорог и транспорта Сергей Евтушенко рассказал о дорожных приспособлениях, которые спасают белгородцев от смертельных ДТП. Это шумовые полосы, барьерные ограждения и «кошачьи глаза». Первые помогают не допустить съезд водителя на обочину, вторые — уменьшают число лобовых столкновений, а третьи — позволяют водителю видеть разметку в тёмное время суток.