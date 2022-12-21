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В России появится рабочая группа по вопросам мобилизации

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
Такое поручение дал Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

По распоряжению президента от 20 декабря, в России создадут рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам, касающимися соцподдержки участников спецоперации и мобилизации.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы стало задачей Министерства обороны РФ. Руководителем группы выбрали первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Каждый месяц группа должна представлять Владимиру Путину доклад о проделанной работе. Теперь Андрей Турчак вместе с Минобороны должны совместно определят порядок работы группы по вопросам мобилизации.

Владимир Путин: Необходимости для второй волны мобилизации нет
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#Спецоперация#Владимир Путин#Минобороны#Президент#Рабочая группа#Кристина Семенчук
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