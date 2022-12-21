В России появится рабочая группа по вопросам мобилизации

По распоряжению президента от 20 декабря, в России создадут рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам, касающимися соцподдержки участников спецоперации и мобилизации.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы стало задачей Министерства обороны РФ. Руководителем группы выбрали первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака.
Каждый месяц группа должна представлять Владимиру Путину доклад о проделанной работе. Теперь Андрей Турчак вместе с Минобороны должны совместно определят порядок работы группы по вопросам мобилизации.