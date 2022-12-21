В Курске запустят новый трамвай «Львёнок»

В Курске к ноябрю 2024 года планируют обновить 42,6 км трамвайных путей, восемь тяговых подстанций и депо, заменить около 100 остановок и запустить 22 односекционных трамваев.
Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пока новый трамвай «Львёнок» делает пробную обкатку и будет служить для обучения вагоновожатых. В целом же Курск стоит лишь в начале пути обновления электротранспорта, цитирует главу области издание.
Ещё в августе стало известно, что на модернизацию электротранспорта десяти городам России направят 231 млрд рублей. В список вошли Курск и Липецк. По решению федерального правительства и ВЭБ.РФ Курску на эти цели одобрили кредит на сумму 12,4 млрд рублей.
Помимо этого, ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ инициировали федеральную программу развития общественного электротранспорта. Если её одобрят, то Белгород может получить федеральные средства на их содержание. Пока же с электротранспортом в городе дела обстоят неважно: троллейбусов в областном центре нет с июля текущего года.