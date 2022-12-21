В Курске запустят новый трамвай «Львёнок»

Помимо этого, ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ инициировали федеральную программу развития общественного электротранспорта. Если её одобрят, то Белгород может получить федеральные средства на их содержание. Пока же с электротранспортом в городе дела обстоят неважно: троллейбусов в областном центре нет с июля текущего года.