В деле о растрате при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемых

В деле о хищении денег при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемых. Если они появятся, то фигурантам будет грозить до десяти лет тюрьмы. Полиция занимается расследованием дела.
Никаких подробностей журналистам в УМВД не рассказали, сославшись на «тайну следствия». В ведомстве заявили, что предварительное следствие не окончено, поэтому никакие данные не подлежат разглашению.
Детали уголовного дела не рассказали и в городской администрации. Чиновники говорили, что с них взяли обязательства о неразглашении данных.