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В деле о растрате при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемых

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Полиция уже занялась расследованием уголовного дела. Если в нём появятся подозреваемые, им будет грозить до десяти лет колонии, пишет «Фонарь» со ссылкой на УМВД.

В деле о хищении денег при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемых. Если они появятся, то фигурантам будет грозить до десяти лет тюрьмы. Полиция занимается расследованием дела.

Никаких подробностей журналистам в УМВД не рассказали, сославшись на «тайну следствия». В ведомстве заявили, что предварительное следствие не окончено, поэтому никакие данные не подлежат разглашению.

Детали уголовного дела не рассказали и в городской администрации. Чиновники говорили, что с них взяли обязательства о неразглашении данных.

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Каток#Растрата#Хищения
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