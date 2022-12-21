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В Черноземье заметили редкое природное явление: фото

Сегодня, 15:22
Фото: экоотряд «Солнечный ветер» в ВК
Экоотряд школьников из Орла на стеблях медуницы и бодяка увидел «ледяные волосы». Так называется в науке явление, вызванное микроскопическим грибом. При температуре чуть ниже 0 градусов и высокой влажности он выделяет вещества, от которых получаются ледяные ленты или нити, рассказывает «Орелtimes».

Орловские школьники из экоотряда «Солнечный ветер» запечатлели редкое природное явление — «ледяные волосы». Его заметили на стеблях медуницы и бодяка. Такие «ледяные волосы» появляются в процессе выделения вещества микроскопического гриба в условиях повышенной влажности и при температуре чуть ниже 0.

«Ледяные цветы», ещё одно название природного явления, появляются на поверхности гнилой древесины. Как пишет издание, в 2015 году швейцарские учёные проводили исследования и выявили, что в структуре «ледяных нитей» находятся следы минимум десяти грибов, среди них есть Exidiopsis effusa, похожий на плесень, — он и вызывает это редкое природное явление.

Особенность «ледяных волос» ещё в том, что они возникают только тогда, когда внутри гниющей древесины есть жидкая вода. Нити могут достигать длины 20 см, и при этом друг с другом они не прикасаются.

Учёные до сих пор не могут определить, почему эти «ледяные волосы» появляются только на древесине широколиственных деревьев. Смоделировать процесс этого явления им также пока не удалось.

Фото: экоотряд «Солнечный ветер» в ВК
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#София Чугай#Общество#Орловская область#Черноземье#Фотофакт#Природное явление#Ледяные волосы
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