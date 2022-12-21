В Черноземье заметили редкое природное явление: фото

Орловские школьники из экоотряда «Солнечный ветер» запечатлели редкое природное явление — «ледяные волосы». Его заметили на стеблях медуницы и бодяка. Такие «ледяные волосы» появляются в процессе выделения вещества микроскопического гриба в условиях повышенной влажности и при температуре чуть ниже 0.
«Ледяные цветы», ещё одно название природного явления, появляются на поверхности гнилой древесины. Как пишет издание, в 2015 году швейцарские учёные проводили исследования и выявили, что в структуре «ледяных нитей» находятся следы минимум десяти грибов, среди них есть Exidiopsis effusa, похожий на плесень, — он и вызывает это редкое природное явление.
Особенность «ледяных волос» ещё в том, что они возникают только тогда, когда внутри гниющей древесины есть жидкая вода. Нити могут достигать длины 20 см, и при этом друг с другом они не прикасаются.
Учёные до сих пор не могут определить, почему эти «ледяные волосы» появляются только на древесине широколиственных деревьев. Смоделировать процесс этого явления им также пока не удалось.