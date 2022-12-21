В Белгородской области поймали бешеную лису

В Красногвардейском районе поймали бешеную лису. Патологический материал отдали на изучение вирусологам в белгородскую испытательную лабораторию. Болезнь животного была подтверждена.
Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям просит владельцев вовремя вакцинировать против бешенства домашних питомцев и других животных.
В Белгородской области за год подтвердили бешенство у более чем 30 животных. Ранее сообщалось, что в 11 случаях переносчиками были дикие особи. Заразиться можно через укус больного животного или при попадании его слюны в руки.