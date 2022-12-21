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В Белгородской области поймали бешеную лису

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
Бешеное животное нашли в Красногвардейском районе. Пробу патологического материала от лисы привезли в белгородскую лабораторию, специалисты отдела вирусологии подтвердили заболевание, сообщает управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В Красногвардейском районе поймали бешеную лису. Патологический материал отдали на изучение вирусологам в белгородскую испытательную лабораторию. Болезнь животного была подтверждена.

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям просит владельцев вовремя вакцинировать против бешенства домашних питомцев и других животных.

В Белгородской области за год подтвердили бешенство у более чем 30 животных. Ранее сообщалось, что в 11 случаях переносчиками были дикие особи. Заразиться можно через укус больного животного или при попадании его слюны в руки.

В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Бешенство#Лиса#Россельхознадзор#Красногвардейский район
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