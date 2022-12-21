В Белгородской области по нацпроекту отремонтировали 14,5 км дорог

В этом году в Белгородской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок 99 дорог — 140 региональных и местных объектов. В том числе прошёл ремонт на дорожках, ведущих к социальным объектам.
Так, в Белгороде провели работы на Народном бульваре — от «Стадиона» до ул. Свободной. На маршруте находится школа № 30, где учатся дети с особенностями здоровья. Для безопасности на участке установили искусственные неровности и перильное ограждение. От ул. Гостёнской до ул. Пушкина ввели одностороннее движение, что упростило движение транспорта и пешеходов, поспособствовало увеличению числа парковочных мест.
Дороги к медучреждениям отремонтировали возле Яковлевской ЦРБ в Строителе, отделения общей врачебной практики № 2 в Губкине и ФАПа в селе Драгунское Белгородского района.
В Бехтеевке Корочанского района ремонтные работы провели на 3,7 км полотна к местному Дому культуры. Здесь реконструировали объект за довольно короткий срок и благоустроили территорию: поставили остановки, освещение и оборудовали пешеходные переходы.
Помимо этого, в Губкине отремонтировали дорогу на улице Севастопольской, где находится парк развлечений «Чудо-Юдо-Град» и школа недалеко от него.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что все работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2022 год, завершены.