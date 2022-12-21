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В Белгородской области по нацпроекту отремонтировали 14,5 км дорог

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
В текущем году в регионе провели ремонтные работы на 14,5 км дорог, ведущих к школам, медучреждениям, Дому культуры и паркам. Подробности сообщили в областном минтрансе.
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Дороги

В этом году в Белгородской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок 99 дорог — 140 региональных и местных объектов. В том числе прошёл ремонт на дорожках, ведущих к социальным объектам.

Так, в Белгороде провели работы на Народном бульваре — от «Стадиона» до ул. Свободной. На маршруте находится школа № 30, где учатся дети с особенностями здоровья. Для безопасности на участке установили искусственные неровности и перильное ограждение. От ул. Гостёнской до ул. Пушкина ввели одностороннее движение, что упростило движение транспорта и пешеходов, поспособствовало увеличению числа парковочных мест.

Дороги к медучреждениям отремонтировали возле Яковлевской ЦРБ в Строителе, отделения общей врачебной практики № 2 в Губкине и ФАПа в селе Драгунское Белгородского района.

В Бехтеевке Корочанского района ремонтные работы провели на 3,7 км полотна к местному Дому культуры. Здесь реконструировали объект за довольно короткий срок и благоустроили территорию: поставили остановки, освещение и оборудовали пешеходные переходы.

Помимо этого, в Губкине отремонтировали дорогу на улице Севастопольской, где находится парк развлечений «Чудо-Юдо-Град» и школа недалеко от него.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что все работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2022 год, завершены.

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