В Белгородской области по нацпроекту отремонтировали 14,5 км дорог

Так, в Белгороде провели работы на Народном бульваре — от «Стадиона» до ул. Свободной. На маршруте находится школа № 30, где учатся дети с особенностями здоровья. Для безопасности на участке установили искусственные неровности и перильное ограждение. От ул. Гостёнской до ул. Пушкина ввели одностороннее движение, что упростило движение транспорта и пешеходов, поспособствовало увеличению числа парковочных мест.