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В Белгородской области планируют увеличить размер 17 социальных выплат

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Соответствующие изменения в Социальном кодексе рассмотрели депутаты облдумы. В случае принятия положительного решения индексация составит 5,5%.

В Белгородской области с 1 января 2023 года могут проиндексировать социальные выплаты на 5,5%. Изменение в случае принятия положительного решения коснётся 17 выплат. Изменения в Социальный кодекс рассмотрели депутаты областной думы.

Как рассказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова, необходимые средства заложены в проект закона о бюджете области на следующий год. Проиндексировать собираются выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, детям войны, семьям погибших военных.

Поддержка распространяется и на многодетные семьи. В частности, увеличится размер норматива льготного питания для школьников. Региональный маткапитал вырастет до 86,6 тыс. рублей с 82,1 тыс. рублей. Семьям с детьми выплаты за январь дадут уже в декабре.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.

Более 4,5 тыс. белгородских семей ежемесячно получают выплаты из маткапитала
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#Общество#Социальные выплаты#Белгородская область#Индексация#Наталья Корявых#Елена батанова#Облдума
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