В Белгородской области планируют увеличить размер 17 социальных выплат

В Белгородской области с 1 января 2023 года могут проиндексировать социальные выплаты на 5,5%. Изменение в случае принятия положительного решения коснётся 17 выплат. Изменения в Социальный кодекс рассмотрели депутаты областной думы.
Как рассказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова, необходимые средства заложены в проект закона о бюджете области на следующий год. Проиндексировать собираются выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, детям войны, семьям погибших военных.
Поддержка распространяется и на многодетные семьи. В частности, увеличится размер норматива льготного питания для школьников. Региональный маткапитал вырастет до 86,6 тыс. рублей с 82,1 тыс. рублей. Семьям с детьми выплаты за январь дадут уже в декабре.
Депутаты рекомендовали принять законопроект.