В Белгородской области планируют увеличить размер 17 социальных выплат

Поддержка распространяется и на многодетные семьи. В частности, увеличится размер норматива льготного питания для школьников. Региональный маткапитал вырастет до 86,6 тыс. рублей с 82,1 тыс. рублей. Семьям с детьми выплаты за январь дадут уже в декабре.