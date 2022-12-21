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В Белгородской области от гриппа привили 712 тысяч человек

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
Статистику озвучил руководитель регионального минздрава Андрей Иконников. Также он сообщил, что белгородцы продолжают прививаться от ковида.

По словам чиновника, вакцинация от коронавируса в Белгородской области идёт в плановом порядке. Ежедневно прививается порядка 1000 человек. Что касается гриппа, вся федеральная поставка вакцины уже использована. Привилось 712 тысяч белгородцев.

Население активно прививалось от гриппа. В настоящее время ковида меньше, чем гриппа.
Андрей Иконников

Ранее Иконников заявил, что на сегодняшний день на территории Белгородской области идёт подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, но не так, как было на протяжении нескольких лет.

А с 15 декабря школьников четырёх муниципалитетов перевели на онлайн-обучение из-за высокой заболеваемости гриппом.

В Белгородской области наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Прививка от коронавируса#Вакцинация от коронавируса
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