В Белгородской области от гриппа привили 712 тысяч человек

По словам чиновника, вакцинация от коронавируса в Белгородской области идёт в плановом порядке. Ежедневно прививается порядка 1000 человек. Что касается гриппа, вся федеральная поставка вакцины уже использована. Привилось 712 тысяч белгородцев.
Население активно прививалось от гриппа. В настоящее время ковида меньше, чем гриппа.
Андрей Иконников
Ранее Иконников заявил, что на сегодняшний день на территории Белгородской области идёт подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, но не так, как было на протяжении нескольких лет.
А с 15 декабря школьников четырёх муниципалитетов перевели на онлайн-обучение из-за высокой заболеваемости гриппом.