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В белгородском ПВР помогли подростку-беженцу из Изюма с больным сердцем

Сегодня, 10:06
Фото: БРОО ООО РКК
17-летнему сыну Натальи из Изюма, перенёсшему серьёзную операцию на сердце, требовалось плановое медицинское обследование. Чтобы получить помощь, семье пришлось уехать в Белгород. На помощь беженцам отозвались сотрудники местного «Красного Креста».
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Беженцы

Ещё летом Наталья и её 17-летний сын проживали в Изюме. Подросток ранее перенёс операцию на сердце по замене митрального клапана, ему необходимо было проходить плановое обследование. На месте им это сделать не удалось, тогда врачи посоветовали обратиться в областную больницу в Белгороде.

Когда семья находилась в ПВР, на помощь Наталье пришли сотрудники мобильного центра «Красного Креста». Они помогли беженке и её сыну быстро подготовить документы и отправиться в больницу.

В медучреждении подросток провёл полтора месяца. Сейчас со здоровьем парня всё хорошо, семья получила материальную и гуманитарную поддержку. Помимо этого, сотрудники РКК нашли родственников Натальи и помогли ей связаться с ними.

В благодарность беженка решила присоединиться к сотрудникам мобильного пункта РКК в качестве волонтёра, чтобы, как и они, помогать и поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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#София Чугай#Общество#Беженцы#Белгородская область#Изюм#Красный крест#Сердце#Подросток#Больница#Обследование
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