В белгородском ПВР помогли подростку-беженцу из Изюма с больным сердцем

Ещё летом Наталья и её 17-летний сын проживали в Изюме. Подросток ранее перенёс операцию на сердце по замене митрального клапана, ему необходимо было проходить плановое обследование. На месте им это сделать не удалось, тогда врачи посоветовали обратиться в областную больницу в Белгороде.