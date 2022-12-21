В белгородском ПВР помогли подростку-беженцу из Изюма с больным сердцем

Ещё летом Наталья и её 17-летний сын проживали в Изюме. Подросток ранее перенёс операцию на сердце по замене митрального клапана, ему необходимо было проходить плановое обследование. На месте им это сделать не удалось, тогда врачи посоветовали обратиться в областную больницу в Белгороде.
Когда семья находилась в ПВР, на помощь Наталье пришли сотрудники мобильного центра «Красного Креста». Они помогли беженке и её сыну быстро подготовить документы и отправиться в больницу.
В медучреждении подросток провёл полтора месяца. Сейчас со здоровьем парня всё хорошо, семья получила материальную и гуманитарную поддержку. Помимо этого, сотрудники РКК нашли родственников Натальи и помогли ей связаться с ними.
В благодарность беженка решила присоединиться к сотрудникам мобильного пункта РКК в качестве волонтёра, чтобы, как и они, помогать и поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.