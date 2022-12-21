В Белгороде в 2024 году планируется реконструкция стадиона «Салют»

Во время сессии горсовета депутаты приняли решение передать стадион «Салют» в областную собственность. В собственность региона перейдёт девять объектов капстроительства и восемь сооружений, расположенных на стадионе.
Министерством спорта области начаты подготовительные работы для осуществления реконструкции объекта, подготовлено техническое задание. Также за счёт средств областного бюджета будет разрабатываться проектно-сметная документация. Реконструкция стадиона запланирована на 2024 год.
Напомним, что в июне с инициативной передать стадион региону выступил губернатор Вячеслав Гладков. Так власти хотят ускорить реконструкцию сооружения.
Стоит отметить, что стадион построили в 1959 году. В последний раз его ремонтировали 13 лет назад.