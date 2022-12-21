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В Белгороде в 2024 году планируется реконструкция стадиона «Салют»

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI
20 декабря в ходе 56-й сессии горсовета стадион передали в собственность области.

Во время сессии горсовета депутаты приняли решение передать стадион «Салют» в областную собственность. В собственность региона перейдёт девять объектов капстроительства и восемь сооружений, расположенных на стадионе.

Министерством спорта области начаты подготовительные работы для осуществления реконструкции объекта, подготовлено техническое задание. Также за счёт средств областного бюджета будет разрабатываться проектно-сметная документация. Реконструкция стадиона запланирована на 2024 год.

Напомним, что в июне с инициативной передать стадион региону выступил губернатор Вячеслав Гладков. Так власти хотят ускорить реконструкцию сооружения.

Стоит отметить, что стадион построили в 1959 году. В последний раз его ремонтировали 13 лет назад.

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#Спорт#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Стадион#Салют#Горсовет#Алина Харина
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