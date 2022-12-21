В Белгороде в 2023 году на сферу образования потратят больше 8 млрд рублей

В 2023 год городской бюджет сохранит социальную направленность. В разрезе тематических направлений бюджетных расходов лидером продолжает оставаться раздел образования. На эту сферу в следующем году направят 8,6 млрд рублей (54% от общей суммы расходов).
Среди соцнаправлений расходов следует отметить рост расходов на питание в учреждениях образования на 136 млн рублей. Это обусловлено увеличением стоимости горячего завтрака, переходом общеобразовательных учреждений на региональный стандарт, удорожанием продуктов питания и вводом в эксплуатацию новой школы в районе «Восточный».
Также в бюджете на 2023 год предусмотрено 113,4 млн рублей на соблюдение требований антитеррористической защищённости объектов. Рост расходов произошёл из-за увеличения тарифа, а также круглосуточных дежурств.
Помимо этого, в расходах бюджета предусматривается компенсация проезда обучающихся образовательных учреждений, находящихся на капремонте к месту учёбы. Объём расходов составит 4 млн рублей.