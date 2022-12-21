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В Белгороде увековечили самовольно установленные памятники выдающимся личностям

Сегодня, 09:47
Фото: горсовет Белгорода
Вопрос был рассмотрен во время заседания Белгородского городского совета 20 декабря.

Во время горсовета депутаты признали места установки памятников Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, Борису Пастернаку, Иосифу Бродскому и Михаилу Ломоносову.

В прошлом году был не очень приятный инцидент, после которого было дано поручение увековечить все незаконно установленные памятники. У нас, к сожалению, ещё около 16 объектов, которые мы также должны узаконить. Сейчас по ним проводятся работы.
Ольга Лесных, руководитель управления культуры администрации Белгорода

Напомним, что в прошлом году был нарушен порядок установки бюста Перта I.  В момент поступления документов в горсовет памятник уже был установлен в Южном парке Белгорода. Позже во время очередной сессии депутаты попросили данные об экономии бюджетных средств, за которые установили памятник. Отметим, что на монумент потратили 1,7 млн рублей.

Депутаты Белгорода поддержали установку уже стоящего бюста Петра I
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