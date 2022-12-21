В Белгороде увековечили самовольно установленные памятники выдающимся личностям

Напомним, что в прошлом году был нарушен порядок установки бюста Перта I. В момент поступления документов в горсовет памятник уже был установлен в Южном парке Белгорода. Позже во время очередной сессии депутаты попросили данные об экономии бюджетных средств, за которые установили памятник. Отметим, что на монумент потратили 1,7 млн рублей.