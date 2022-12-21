В Белгороде увековечили самовольно установленные памятники выдающимся личностям

Во время горсовета депутаты признали места установки памятников Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, Борису Пастернаку, Иосифу Бродскому и Михаилу Ломоносову.
В прошлом году был не очень приятный инцидент, после которого было дано поручение увековечить все незаконно установленные памятники. У нас, к сожалению, ещё около 16 объектов, которые мы также должны узаконить. Сейчас по ним проводятся работы.
Ольга Лесных, руководитель управления культуры администрации Белгорода
Напомним, что в прошлом году был нарушен порядок установки бюста Перта I. В момент поступления документов в горсовет памятник уже был установлен в Южном парке Белгорода. Позже во время очередной сессии депутаты попросили данные об экономии бюджетных средств, за которые установили памятник. Отметим, что на монумент потратили 1,7 млн рублей.