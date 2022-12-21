В Белгороде на 103 млн рублей увеличили субвенции на содержание беженцев

Во время сессии депутаты приняли изменения в решение горсовета «О бюджете городского округа» на 2022 год и плановый период 2023-24 гг.
Согласно изменениям, в Белгороде на 103 млн рублей увеличили межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому устройству жителей Украины и ЛДНР.
Также увеличатся плановые объёмы безвозмездных поступлений, представляемые в текущем году Белгороду из вышестоящих бюджетов на проживание беженцев.
Напомним, что проживание беженцев в гостинице «Амакс» в августе обошлось в 19 млн рублей. Стоимость проживания одного человека в сутки составила 1900 рублей (900 рублей за проживание и 1000 рублей за питание).