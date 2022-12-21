В Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу лет

Ранее белгородской облдумой были приняты изменения в закон о пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности. Для приведения нормативных актов в соответствие с региональным законодательством депутаты решили установить размер пенсии муниципальным служащим за выслугу лет не ниже размера социальной пенсии нетрудоспособных граждан.