В Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу лет

Ранее белгородской облдумой были приняты изменения в закон о пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности. Для приведения нормативных актов в соответствие с региональным законодательством депутаты решили установить размер пенсии муниципальным служащим за выслугу лет не ниже размера социальной пенсии нетрудоспособных граждан.
Кроме того, депутаты определили новые коэффициенты средней заработной платы для муниципальных должностей. Зарплату повысят в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом.
Напомним, что госслужащим в Белгородской области пенсии за выслугу лет увеличат на 10%.