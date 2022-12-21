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В 2023 году на территории Белгородской области откроют 35 ФАПов

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников. Он отметил, что в текущем году должны сдать ещё шесть центров врачей общей практики и ФАПов. Один объект приняли.

По словам чиновника, в настоящее время на территории Белгородской области выполняют капремонты и строительство центров врачей общей практики и ФАПов. Семь из них сдадут в этом году.

Ещё 35 объектов получат лицензию и войдут в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, на 19 декабря проблемными оставались шесть ФАПов: в Белянке, Яблоново, Нагольном, Подгорном, Банкино и Слоновке. В этих местах ожидают поставку модулей, планируется сборка. Закончить её собирались за семь дней. Строительная готовность этих ФАПов и ОСВ колеблется от 7 до 70%.

 

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#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Фап#Осв#Строительство#Кристина Семенчук
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