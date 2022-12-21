В 2023 году на территории Белгородской области откроют 35 ФАПов

Напомним, на 19 декабря проблемными оставались шесть ФАПов: в Белянке, Яблоново, Нагольном, Подгорном, Банкино и Слоновке. В этих местах ожидают поставку модулей, планируется сборка. Закончить её собирались за семь дней. Строительная готовность этих ФАПов и ОСВ колеблется от 7 до 70%.