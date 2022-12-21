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У белгородки пропала вставная челюсть в горбольнице № 2

Сегодня, 07:54
Фото: сайт горбольницы № 2
Пожилая женщина попала в больницу с инсультом. Пропажа челюсти обнаружилась во время выписки, пишет «Белгород № 1».

У белгородской пенсионерки пропала вставная челюсть в горбольнице № 2. Историей с журналистами поделилась её дочь. Пожилая женщина с инсультом попала в больницу. Пропажу челюсти обнаружили при выписке.

Как оказалось, протез у пенсионерки сняли, когда она поступила в медучреждение. Его положили в прикроватную тумбочку. Куда челюсть делась после этого — неизвестно. Медперсонал ответил, что искать нужно в личных вещах пациентки, но родственники так ничего и не нашли.

Со слов дочери пенсионерки, заведующая отделением кардиологии сначала не отвечала на звонки, а потом в комментариях под постом губернатора написала, что медики не несут ответственности за сохранность вещей своих подопечных. Дочь жалуется, что её матери и так тяжело, а обеспечить новую вставную челюсть ей не могут.

Пенсионерку положили в больницу 25 ноября, выписали — 2 декабря. Проблема не решилась до сих пор.

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#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород#Общество#Новости Белгорода#Горбольница №2
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