У белгородки пропала вставная челюсть в горбольнице № 2

У белгородской пенсионерки пропала вставная челюсть в горбольнице № 2. Историей с журналистами поделилась её дочь. Пожилая женщина с инсультом попала в больницу. Пропажу челюсти обнаружили при выписке.
Как оказалось, протез у пенсионерки сняли, когда она поступила в медучреждение. Его положили в прикроватную тумбочку. Куда челюсть делась после этого — неизвестно. Медперсонал ответил, что искать нужно в личных вещах пациентки, но родственники так ничего и не нашли.
Со слов дочери пенсионерки, заведующая отделением кардиологии сначала не отвечала на звонки, а потом в комментариях под постом губернатора написала, что медики не несут ответственности за сохранность вещей своих подопечных. Дочь жалуется, что её матери и так тяжело, а обеспечить новую вставную челюсть ей не могут.
Пенсионерку положили в больницу 25 ноября, выписали — 2 декабря. Проблема не решилась до сих пор.