У белгородки пропала вставная челюсть в горбольнице № 2

Со слов дочери пенсионерки, заведующая отделением кардиологии сначала не отвечала на звонки, а потом в комментариях под постом губернатора написала, что медики не несут ответственности за сохранность вещей своих подопечных. Дочь жалуется, что её матери и так тяжело, а обеспечить новую вставную челюсть ей не могут.