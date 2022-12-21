Строительство развязки на Кашарском проезде Белгорода отложили из-за дефицита бюджета

Напомним, что проект развязки на Кашарском проезде представили в прошлом году. По замыслу дорога должна соединить центр города и Левобережье с Харьковской горой, Юго-Западным районом и Новой жизнью, а также обеспечить доступ к объезду Спутник — Чичерина — Ротонда.