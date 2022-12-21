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Строительство развязки на Кашарском проезде Белгорода отложили из-за дефицита бюджета

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
Как рассказал министр дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко, строительство новой двухуровневой развязки на Кашарском проезде в Белгороде пришлось перенести.

Работы по строительству развязки на Кашарском проезде пришлось перенести из-за дефицита бюджета. По этой же причине отложен проект по прокладке дороги из микрорайона Новый.

С учётом дефицита бюджета регион не может пока позволить себе строить эти дороги. Пока в планах их нет, потому что на 2023 год идёт уменьшение по бюджету.
Сергей Евтушенко                    

По словам Евтушенко, проект всё же прошёл экспертизу. Так, для его реализации необходимо будет изъять земли, занятые гаражами и промзоной.

Напомним, что проект развязки на Кашарском проезде представили в прошлом году. По замыслу дорога должна соединить центр города и Левобережье с Харьковской горой, Юго-Западным районом и Новой жизнью, а также обеспечить доступ к объезду Спутник — Чичерина — Ротонда.

В Белгороде расширение Кашарского проезда планируется в 2023 году
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