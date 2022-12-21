Строительство развязки на Кашарском проезде Белгорода отложили из-за дефицита бюджета

Работы по строительству развязки на Кашарском проезде пришлось перенести из-за дефицита бюджета. По этой же причине отложен проект по прокладке дороги из микрорайона Новый.
С учётом дефицита бюджета регион не может пока позволить себе строить эти дороги. Пока в планах их нет, потому что на 2023 год идёт уменьшение по бюджету.
Сергей Евтушенко
По словам Евтушенко, проект всё же прошёл экспертизу. Так, для его реализации необходимо будет изъять земли, занятые гаражами и промзоной.
Напомним, что проект развязки на Кашарском проезде представили в прошлом году. По замыслу дорога должна соединить центр города и Левобережье с Харьковской горой, Юго-Западным районом и Новой жизнью, а также обеспечить доступ к объезду Спутник — Чичерина — Ротонда.