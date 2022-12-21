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Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года

Сегодня, 14:27
Фото: 1MI
На расширенном заседании коллегии МО РФ выступил глава ведомства Сергей Шойгу. Он заявил о необходимости увеличения призывного возраста, пишут «Народные новости».
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СВО

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличения призывного возраста при комплектовании ВС РФ с 18 лет до 21 года. При этом предлагается увеличить предельный возраст для срочной службы до 30 лет.

На заседании глава МО РФ также подчеркнул, что в России нужно довести численность армии до 1,5 млн военнослужащих. В том числе это коснулось и контрактников — их число хотят увеличить 695 тыс. человек.

Высказался Шойгу и про спецоперацию. С его слов, её проведение продолжится до полного выполнения задач. Это приоритетная задача на 2023 год.

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#Наталья Корявых#Спецоперация#Сергей Шойгу#Министр#Минобороны#Призывной возраст#СВО
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