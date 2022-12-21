Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличения призывного возраста при комплектовании ВС РФ с 18 лет до 21 года. При этом предлагается увеличить предельный возраст для срочной службы до 30 лет.
На заседании глава МО РФ также подчеркнул, что в России нужно довести численность армии до 1,5 млн военнослужащих. В том числе это коснулось и контрактников — их число хотят увеличить 695 тыс. человек.
Высказался Шойгу и про спецоперацию. С его слов, её проведение продолжится до полного выполнения задач. Это приоритетная задача на 2023 год.