Самозахват убежища в Белгороде, штраф Попкову и запрет продажи петард: итоги дня

Самозахват убежища
Жители одного из домов в 1-м Заводском переулке пожаловались на самозахват общедомовой территории — укрытия. Жалобу получил врио мэра Валентин Демидов. О проблеме были уведомлены УГЖН, УК и участковый.
Чиновник назначил проверку. Выяснилось, что убежище заняли вещи нескольких собственников квартир в доме. Нарушителям сказали всё убрать.
Штраф за взятку
Осуждённого на 11 лет в колонии строгого режима Анатолия Попкова обязали выплатить многомиллионный штраф. Экс-глава Белгородского района заплатит 60 млн рублей.
Ранее он написал апелляционную жалобу в московский суд. В итоге ему ужесточили наказание. Бывшему чиновнику запретили работать в органах власти на срок до семи лет, а не пяти, как было до этого.
Запрет петард и фейерверков
В Белгородской области официально запретили продажу фейерверков и петард на период с 20 декабря по 20 января. Соответствующее решение приняли на заседании областного оперштаба.
Также в региональном правительстве рассказали, что на период празднования Нового года и Рождества в Белгородской области усилят меры по охране правопорядка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности белгородцы в этом году останутся без салюта.