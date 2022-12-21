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Самозахват убежища в Белгороде, штраф Попкову и запрет продажи петард: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгороде несколько жителей одного дома не впускали в укрытие соседей, экс-главе Белгородского района тюремный срок дополнили штрафом, а в регионе запретили продажу петард и фейерверков до 20 января.

Самозахват убежища

Жители одного из домов в 1-м Заводском переулке пожаловались на самозахват общедомовой территории — укрытия. Жалобу получил врио мэра Валентин Демидов. О проблеме были уведомлены УГЖН, УК и участковый.

Чиновник назначил проверку. Выяснилось, что убежище заняли вещи нескольких собственников квартир в доме. Нарушителям сказали всё убрать.

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Штраф за взятку

Осуждённого на 11 лет в колонии строгого режима Анатолия Попкова обязали выплатить многомиллионный штраф. Экс-глава Белгородского района заплатит 60 млн рублей.

Ранее он написал апелляционную жалобу в московский суд. В итоге ему ужесточили наказание. Бывшему чиновнику запретили работать в органах власти на срок до семи лет, а не пяти, как было до этого.

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Запрет петард и фейерверков

В Белгородской области официально запретили продажу фейерверков и петард на период с 20 декабря по 20 января. Соответствующее решение приняли на заседании областного оперштаба.

Также в региональном правительстве рассказали, что на период празднования Нового года и Рождества в Белгородской области усилят меры по охране правопорядка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности белгородцы в этом году останутся без салюта.

Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января
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