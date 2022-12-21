Самозахват убежища в Белгороде, штраф Попкову и запрет продажи петард: итоги дня

Также в региональном правительстве рассказали, что на период празднования Нового года и Рождества в Белгородской области усилят меры по охране правопорядка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности белгородцы в этом году останутся без салюта.