Салаты на Новый год: в какую сумму белгородцам обойдутся оливье и селёдка под шубой

В среднем по России колбаса стоит 191 рубль, маринованные огурцы — 92 рубля, зелёный горошек — 87 рублей, яйца — 31 рубль. Что касается свежих овощей, то по норме для салата картофель обойдётся в 12 рублей, лук — в три рубля, а морковь — в семь рублей. Стоит отметить, что овощи, как и яйца, подешевели по сравнению с ноябрём прошлого года.