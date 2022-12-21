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Салаты на Новый год: в какую сумму белгородцам обойдутся оливье и селёдка под шубой

Сегодня, 11:56
Фото: Росстат

Оливье в Белгородской области вновь оказался самым дешёвым в РФ

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов в российских регионах. Приготовление оливье белгородцам вновь обойдётся дешевле, чем жителям остальных субъектов РФ.

Росстат выяснил, в какую сумму жителям российских регионов обойдутся традиционные новогодние салаты — оливье и селёдка под шубой. Специалисты рассчитали изменения стоимости наборов продуктов для салатов и сравнили цены за ноябрь 2021 и 2022 года.

Оливье в Белгородской области оказался самым дешёвым по стране. Салат обойдётся жителям региона всего в 360 рублей.

В среднем по России колбаса стоит 191 рубль, маринованные огурцы — 92 рубля, зелёный горошек — 87 рублей, яйца — 31 рубль. Что касается свежих овощей, то по норме для салата картофель обойдётся в 12 рублей, лук — в три рубля, а морковь — в семь рублей. Стоит отметить, что овощи, как и яйца, подешевели по сравнению с ноябрём прошлого года.

Сельдь под шубой выходит дешевле — 213 рублей. Однако есть регионы, где этот салат стоит ещё меньше. Белгородская область оказалась в середине списка (213,5 рубля).

Помимо вышеперечисленных яиц, моркови и лука, в состав салата входят ещё сельдь и свёкла. Рыба для салата в среднем стоит 94 рубля — дороже, чем годом ранее. Свёкла же обойдётся в девять рублей. Этот овощ, напротив, в ноябре 2022 года стал дешевле.

Фото: Росстат
Оливье в цифрах: сколько стоит новогодний салат для жителей Белгородской области
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#Наталья Корявых#Общество#Новый год#Белгородская область#Салат#Оливье#Индекс оливье#Росстат#Селёдка под шубой
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