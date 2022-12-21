Родители не оценили «надутые» подарки для детей на празднике в Белгороде

Напомним, с жалобой на подарки от другой частной организации — компании «Славянка» — к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, сын которой учится в Валуйской школе-интернате. По её словам, в новогоднем подарке, который вручили её незрячему ребёнку, лежал просроченный сок, а сам подарок весил всего 460 граммов.