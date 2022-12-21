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Родители не оценили «надутые» подарки для детей на празднике в Белгороде

Сегодня, 19:35
Фото: PxHere
Мать ребёнка с ОВЗ осталась недовольна новогодним подарком, который вручили детям на празднике в ЦМИ. Вячеслав Гладков поспорил с женщиной.

21 декабря на вечерней прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал жалобу местной жительницы Снежаны. Она осталась крайне недовольна новогодним подарком, который вручили детям с ограниченными возможностями здоровья на празднике в ЦМИ.

Если соцзащита думает, что нашим детям и так сойдёт, то вы ошибаетесь. Имейте в виду — мы «оценили» такие долгожданные подарки. А показали «надутые» новогодние пакеты в новостях. Стыд вам и позор, наши чиновники!
Снежана, жительница Белгородской области

Вячеслав Гладков ответил, что ни соцзащита, ни министерство образования, ни министерство культуры и даже спорта не имеют к этому мероприятию никакого отношения. Его организовала молодёжная общественная организация студентов «Аспект», которой руководит Погорелов Николай Владимирович.

Губернатор лично проверил состав подарка и нашёл в нем мюсли, шоколадное печенье и набор для творчества.

Как-то систематизировать подарки частных организаций — мне кажется, это неправильно. Это частная инициатива, она всегда должна приветствоваться.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что в тех новогодних пакетах, которые дарят детям муниципалитеты, лежит по 2 кг конфет и открытка, они запакованы в яркую упаковку и должны понравиться детям.

Напомним, с жалобой на подарки от другой частной организации — компании «Славянка» — к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, сын которой учится в Валуйской школе-интернате. По её словам, в новогоднем подарке, который вручили её незрячему ребёнку, лежал просроченный сок, а сам подарок весил всего 460 граммов.

Белгородка пожаловалась на просроченный сок в подарке от «Славянки» незрячему сыну
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Николай Погорелов#Аспект#Новогодний подарок#Подарок#Дети#Дети с овз#ЦМИ
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