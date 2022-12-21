Подвели итоги ХХ юбилейной спартакиады СГОКа

В этом году стойленцы состязались в 15 видах спорта: полиатлоне, мини-футболе, лапте, настольном теннисе, шахматах, плавании и других.
По результатам всех видов первое место завоевала команда спортсменов исполнительной дирекции «Управленцы», вернув себе Кубок спартакиады СГОКа, который она удерживала с 2015 по 2019 год. Представители победившей сборной стали первыми в шашках, перетягивании каната, легкоатлетическом многоборье, гиревом спорте и бадминтоне.
Серебряным призером стала команда «Автомобилист», которую представляют сотрудники автотранспортного цеха. Третье место заняла команда «Энергия», в составе которой выступают работники из цеха сетей и подстанций, энергоцеха, цеха автоматизации и метрологии, дренажной шахты.
«Сотрудники Стойленского ГОКа занимаются спортом круглогодично, и это давно стало нормой. Корпоративные соревнования способствуют активным занятиям спортом и здоровому образу жизни работников предприятия, а также общению коллег. Спартакиада неизменно показывает: стойленцы — сильные, волевые, целеустремленные, отлично работающие в команде и заряженные на успех», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Заслуженные награды получили команды-победители, а также 18 лучших спортсменов года, которые продемонстрировали высокие личные результаты. Кроме того, 15 сотрудникам комбината вручены золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В 2022 году золотые знаки отличия ГТО получили 40 стойленцев.
Электрика цеха автоматизации и метрологии Алексея Шатохина отметили почетной грамотой за активное участие в корпоративном проекте «Здоровый выбор», цель которого — продвижение идей и практик здорового образа жизни в компании. Проект занял первое место в областном конкурсе в сфере укрепления общественного здоровья в номинации «Лучшая практика по пропаганде здорового образа жизни и отказа от вредных привычек».
Фоторепортаж о награждении спортсменов можно посмотреть здесь.
Кроме состязаний в рамках спартакиады в 2022 году было организовано двенадцать спортивно-массовых мероприятий. Стойленцы и члены их семей принимали участие в турнирах по боулингу, бильярду, пейнтболу и киберспорту, легкоатлетическом забеге, сплаве на байдарках по реке Оскол, соревнованиях по северной ходьбе и жиму штанги лежа, туристическом слете, а также семейных стартах «Лыжня зовет», детской спартакиаде и спартакиаде пенсионеров комбината.