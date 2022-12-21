Подвели итоги ХХ юбилейной спартакиады СГОКа

Кроме состязаний в рамках спартакиады в 2022 году было организовано двенадцать спортивно-массовых мероприятий. Стойленцы и члены их семей принимали участие в турнирах по боулингу, бильярду, пейнтболу и киберспорту, легкоатлетическом забеге, сплаве на байдарках по реке Оскол, соревнованиях по северной ходьбе и жиму штанги лежа, туристическом слете, а также семейных стартах «Лыжня зовет», детской спартакиаде и спартакиаде пенсионеров комбината.