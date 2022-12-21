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Охота на зайцев в Белгородской области закончилась для москвичей крупным штрафом

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
В Яковлевском горокруге задержали двоих мужчин за незаконную охоту на зайцев-русаков. Охотники успели подстрелить троих животных. За это мужчин приговорили к штрафу в общей сумме более 1 млн рублей и лишили права заниматься охотой на два года, сообщает Яковлевский районный суд.
Сюжет
Суд

Двоих жителей Москвы поймали за незаконной охотой в Яковлевском горокруге. Они успели подстрелить троих зайцев-русаков, нанеся ущерб региону в 15 тысяч рублей.

Яковлевский районный суд признал охотников виновными в преступлении по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц) и назначил одному штраф в размере 540 тысяч рублей, а другому — 550 тысяч рублей. Также москвичей лишили права заниматься охотой на два года.

Ранее мы писали о незаконной охоте москвичей на территории Белгородской области. Теперь приговор вступил в законную силу.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Охота#Москвичи#Заяц#Штраф#Суд
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