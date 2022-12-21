Охота на зайцев в Белгородской области закончилась для москвичей крупным штрафом

В Яковлевском горокруге задержали двоих мужчин за незаконную охоту на зайцев-русаков. Охотники успели подстрелить троих животных. За это мужчин приговорили к штрафу в общей сумме более 1 млн рублей и лишили права заниматься охотой на два года, сообщает Яковлевский районный суд.

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