Охота на зайцев в Белгородской области закончилась для москвичей крупным штрафом

Двоих жителей Москвы поймали за незаконной охотой в Яковлевском горокруге. Они успели подстрелить троих зайцев-русаков, нанеся ущерб региону в 15 тысяч рублей.
Яковлевский районный суд признал охотников виновными в преступлении по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц) и назначил одному штраф в размере 540 тысяч рублей, а другому — 550 тысяч рублей. Также москвичей лишили права заниматься охотой на два года.
Ранее мы писали о незаконной охоте москвичей на территории Белгородской области. Теперь приговор вступил в законную силу.