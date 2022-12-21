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Одноклассники назвали топ-10 самых обсуждаемых футболистов ЧМ

Сегодня, 07:17
Фото: Одноклассники
В честь завершения Чемпионата мира по футболу в Катаре Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых футболистов в социальной сети.

ОК проанализировали публикации групп ведущих спортивных ресурсов в соцсети, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Рекомендации», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта ЧМ и до его завершения.

Самым упоминаемым футболистом в ОК стал Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, которая стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. В топ-3 по упоминаемости также вошли: капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе  — нападающий сборной Франции, который сделал хет-трик в финале против сборной Аргентины и получил «Золотую бутсу». Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети серебряного призёра Оливье Жиру, а также Луку Модрича — капитана сборной Хорватии, завоевавшей бронзу на Чемпионате мира по футболу.

Топ-10 обсуждаемых футболистов во время чемпионата мира по футболу в Катаре:

  • Лионель Месси (Аргентина),
  • Криштиану Роналду (Португалия),
  • Килиан Мбаппе (Франция),
  • Оливье Жиру (Франция),
  • Лука Модрич (Хорватия),
  • Ришарлисон (Бразилия),
  • Гави (Испания),
  • Деян Ловрен (Хорватия),
  • Доминик Ливакович (Хорватия),
  • Анхель Ди Мария (Аргентина).

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Рекомендации», куда попадают публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.

#Одноклассники
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