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Надземный пешеходный мост может появиться возле УСК Хоркиной в Белгороде

Сегодня, 08:09
Фото: Bel.ru
Как рассказал министр дорог и транспорта Сергей Евтушенко, новая пешеходная зона возле УСК Хоркиной позволит добавить ещё одну автобусную остановку в том районе.

По словам Сергея Евтушенко, изначально планировавшийся наземный переход в районе спорткомплекса не удалось согласовать с ГИБДД. Кроме того, не всем пришлась по душе идея подземного тоннеля. Таким образом, сейчас город прорабатывает кардинально новую концепцию надземного моста.

Практика, статистика и психология показывают, что человеку под землю идти тяжелее, чем подниматься над землёй. Плюс в том районе расположена зона отдыха, с другой стороны парк Победы. Одно из предложений, которое передадут затем на обсуждение, — создать красивый надземный воздушный пешеходный мост.
Сергей Евтушенко

Сразу после согласования нового варианта смогут согласовать и создание новой транспортной остановки. Необходимо будет поставить и светофоры для выхода на Супруновскую. Закончить проектирование могут уже к концу зимы.

Что касается остановки на улице Мичурина, то её в планах пока что нет.

Напомним, что запуск модернизированной транспортной сети, согласованной с гражданами, ожидается с 1 января. Необходимые для этого контракты заключат до конца года.

В 2023 году в Белгородской агломерации появятся 100 новых автобусных остановок
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