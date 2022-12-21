Надземный пешеходный мост может появиться возле УСК Хоркиной в Белгороде

По словам Сергея Евтушенко, изначально планировавшийся наземный переход в районе спорткомплекса не удалось согласовать с ГИБДД. Кроме того, не всем пришлась по душе идея подземного тоннеля. Таким образом, сейчас город прорабатывает кардинально новую концепцию надземного моста.
Практика, статистика и психология показывают, что человеку под землю идти тяжелее, чем подниматься над землёй. Плюс в том районе расположена зона отдыха, с другой стороны парк Победы. Одно из предложений, которое передадут затем на обсуждение, — создать красивый надземный воздушный пешеходный мост.
Сергей Евтушенко
Сразу после согласования нового варианта смогут согласовать и создание новой транспортной остановки. Необходимо будет поставить и светофоры для выхода на Супруновскую. Закончить проектирование могут уже к концу зимы.
Что касается остановки на улице Мичурина, то её в планах пока что нет.
Напомним, что запуск модернизированной транспортной сети, согласованной с гражданами, ожидается с 1 января. Необходимые для этого контракты заключат до конца года.