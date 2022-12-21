Надземный пешеходный мост может появиться возле УСК Хоркиной в Белгороде

По словам Сергея Евтушенко, изначально планировавшийся наземный переход в районе спорткомплекса не удалось согласовать с ГИБДД. Кроме того, не всем пришлась по душе идея подземного тоннеля. Таким образом, сейчас город прорабатывает кардинально новую концепцию надземного моста.