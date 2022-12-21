Музейным комплексом в память о чернобыльцах под Белгородом займётся крымская компания

В областном правительстве опубликовали документ, согласно которому строительно-монтажныим работами в музейном центре в честь героев-чернобыльцев займётся крымская компания. Комплекс должен появиться в Волоконовке.
С ООО «Спец Строй Крым» заключили контракт на сумму в 52,7 млн рублей. Единственный подрядчик занимается исполнением контракта лично. Предельный срок — до 29 августа 2023 года.
Ранее с центром уже возникли проблемы. В ноябре 2022 года стало известно, что некоторое время на строительной площадке никого не было. Как тогда заявила министр строительства региона Оксана Козлитина, объектом занимаются, с новым подрядчиком отработали.
О том, что откроется культурно-просветительский центр в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, стало известно ещё в апреле 2021 года. Первый камень тогда заложил Вячеслав Гладков.
Интересно, что комплекс белгородцам обещали построить к 20 октября текущего года. По состоянию на март на объекте закончили подготовительные и земельные работы.
Что касается подрядчика, то ООО «Спец Строй Крым» зарегистрировано в Симферополе в 2021 году. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.