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Музейным комплексом в память о чернобыльцах под Белгородом займётся крымская компания

Сегодня, 14:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Белгородский музейный центр должен появиться в Волоконовке. Ранее с объектом уже возникли проблемы.

В областном правительстве опубликовали документ, согласно которому строительно-монтажныим работами в музейном центре в честь героев-чернобыльцев займётся крымская компания. Комплекс должен появиться в Волоконовке.

С ООО «Спец Строй Крым» заключили контракт на сумму в 52,7 млн рублей. Единственный подрядчик занимается исполнением контракта лично. Предельный срок — до 29 августа 2023 года.

Ранее с центром уже возникли проблемы. В ноябре 2022 года стало известно, что некоторое время на строительной площадке никого не было. Как тогда заявила министр строительства региона Оксана Козлитина, объектом занимаются, с новым подрядчиком отработали.

О том, что откроется культурно-просветительский центр в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, стало известно ещё в апреле 2021 года. Первый камень тогда заложил Вячеслав Гладков.

Интересно, что комплекс белгородцам обещали построить к 20 октября текущего года. По состоянию на март на объекте закончили подготовительные и земельные работы.

Что касается подрядчика, то ООО «Спец Строй Крым» зарегистрировано в Симферополе в 2021 году. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

Музейный центр в память о героях-чернобыльцах построят к 20 октября
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#Общество#Белгородская область#Волоконовский район#Чернобыль#Аэс#Наталья Корявых#Музейный центр#Единственный подрядчик#Контракт
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