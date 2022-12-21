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Мобилизованных белгородцев освободили от платы за аренду муниципального имущества

Сегодня, 08:03
Фото: горсовет Белгорода
Соответствующие меры поддержки были приняты в ходе 56-й сессии горсовета Белгорода.

Ранее постановлением правительства Белгородской области физических и юридических лиц, призванных на военную службу по мобилизации, контрактников и заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ освободили от уплаты арендных платежей за земельные участки и иное имущество. Также военнослужащие получили возможность досрочного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Аналогичные меры поддержки в отношении арендаторов муниципального имущества были приняты в ходе заседания горсовета 20 декабря. Стоит отметить, что в Белгороде в настоящий момент нет мобилизованных, которые являются арендаторами муниципального имущества.

Напомним, что мобилизованных также освободили от уплаты земельного и имущественного налогов. Помимо этого, мобилизованные временно не будут оплачивать аренду за государственное имущество и земли.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Депутаты#Горсовет#Аренда#Мобилизованный
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