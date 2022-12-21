Мобилизованных белгородцев освободили от платы за аренду муниципального имущества

Ранее постановлением правительства Белгородской области физических и юридических лиц, призванных на военную службу по мобилизации, контрактников и заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ освободили от уплаты арендных платежей за земельные участки и иное имущество. Также военнослужащие получили возможность досрочного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.