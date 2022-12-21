Матвиенко прокомментировала вероятность новой волны мобилизации в России

Валентина Матвиенко заявила, что в новой волне мобилизации в России нет никакой необходимости. Председатель Совета Федерации РФ уточнила, что эта тема не раз поднималась на заседаниях Совета безопасности.
Также издание напоминает, что ранее слухи о второй волне мобилизации опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он же призвал россиян не верить неподтверждённым сообщениям, а следить за информацией Минобороны РФ.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во второй волне мобилизации в стране пока нет необходимости. Он отметил, что в зоне СВО находятся 150 тысяч военнослужащих из 300 тысяч мобилизованных.