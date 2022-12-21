«Кошачьи глаза» и шумовые полосы спасают белгородцев от смертельных ДТП

Так, помимо строительства освещения возле пешеходных переходов и школ, в области сделали порядка 200 километров шумовых полос. С их помощью удаётся не допустить съезд водителя на обочину.
Такие случаи участились. Либо человек засыпает, либо как-то ещё отвлекается, из-за телефона. Шумовая полоса же взбадривает человека: при наезде на неё производится шум - и человек «возвращается в реальность». Это очень важно.
Сергей Евтушенко
Также продолжается строительство барьерных ограждений — 40 километров уже сделали только в этом году. Но самое главное, по словам министра, - это работы по осевому ограждению проезжей части. С помощью барьеров посередине дороги удаётся уменьшить число лобовых столкновений, последствия от которых самые серьёзные, рассказал Евтушенко.
В Чернянском районе также появились мигающие «кошачьи глаза» на кривых участках дорог. Эти приспособления позволяют водителю видеть разметку в тёмное время суток.
Работы сделано много. Но ещё очень много нужно сделать в будущем. Почти 90% объектов 2023 года выставлены на торги, чтобы подрядчик мог с 1 января приступить к работам.
Сергей Евтушенко
Отметим, что в 2022 году в ДТП на территории региона погибли 148 человек. В 2021 году это число было меньше — 130 человек.