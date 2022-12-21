«Кошачьи глаза» и шумовые полосы спасают белгородцев от смертельных ДТП

Также продолжается строительство барьерных ограждений — 40 километров уже сделали только в этом году. Но самое главное, по словам министра, - это работы по осевому ограждению проезжей части. С помощью барьеров посередине дороги удаётся уменьшить число лобовых столкновений, последствия от которых самые серьёзные, рассказал Евтушенко.