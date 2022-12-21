Глава ФОМС Баланин: Фонды ОМС начнут работать в ЛДНР

Церемонии подписания документов прошли в Луганске и в Мариуполе.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что руководителям ЛДНР предстоит много и трудно работать, чтобы республики достигли уровня медицинского обслуживания, существующего в Российской Федерации. Тем не менее подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования можно считать важным шагом в данном направлении, сообщает newstracker.ru.
Выдавать населению полисы обязательного медицинского страхования начнут после Нового года. В свою очередь, Илья Баланин сообщил, что на основании полиса ОМС жители Луганской и Донецкой народных республик смогут получать качественную медицинскую помощь не только в ЛДНР, но и в любом регионе РФ, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь во всех федеральных клиниках. Работа по открытию территориальных фондов и по выдаче полисов ОМС начнется в ближайшее время.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что организация деятельности территориального фонда ОМС в республике говорит об активной интеграции региона в правовое поле РФ. В частности, Пасечник отметил, что качество оказания медицинских услуг в республике растет, и с каждым днем жители ЛНР все больше чувствуют себя полноценными гражданами России.
Ранее в пресс-службе ФОМС рассказали, что россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря имеют право на получение цифрового полиса ОМС, который будут принимать в поликлиниках и больницах наравне с полисом на пластиковом носителе.