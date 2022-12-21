Глава ФОМС Баланин: Фонды ОМС начнут работать в ЛДНР

Выдавать населению полисы обязательного медицинского страхования начнут после Нового года. В свою очередь, Илья Баланин сообщил, что на основании полиса ОМС жители Луганской и Донецкой народных республик смогут получать качественную медицинскую помощь не только в ЛДНР, но и в любом регионе РФ, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь во всех федеральных клиниках. Работа по открытию территориальных фондов и по выдаче полисов ОМС начнется в ближайшее время.