Где отремонтируют старые и сделают новые мосты в Белгородской области

Так, ещё один мост может появиться в Новом Осколе: по искусственному сооружению уже получили итоги экспертизы, заказчиком выступит администрация.
Были также заключены договоры в Мухоудеровке Алексеевского горокруга, где старый мост просел и стал аварийным. Производительные работы уже ведутся.
Кроме того, в министерстве ждут предложений от Белгорода. Так, ожидается проект реконструкции моста на Ватутина, на подъезде к князю Владимиру.
Евтушенко отметил, что ещё два моста закончат в 2023 году: это мост через реку Тихая Сосна в Алексеевке и путепровод в Белгороде по улице Студенческая.
Всего же за год в Белгородской области привели в нормативное состояние 31 мост и путепровод. На четырёх из них работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на остальных — в рамках областной программы дорожных работ.