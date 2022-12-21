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Где отремонтируют старые и сделают новые мосты в Белгородской области

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Министр дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко рассказал о строительстве и ремонте мостов в 2023 году.

Так, ещё один мост может появиться в Новом Осколе: по искусственному сооружению уже получили итоги экспертизы, заказчиком выступит администрация.

Были также заключены договоры в Мухоудеровке Алексеевского горокруга, где старый мост просел и стал аварийным. Производительные работы уже ведутся.

Кроме того, в министерстве ждут предложений от Белгорода. Так, ожидается проект реконструкции моста на Ватутина, на подъезде к князю Владимиру.

Евтушенко отметил, что ещё два моста закончат в 2023 году: это мост через реку Тихая Сосна в Алексеевке и путепровод в Белгороде по улице Студенческая.

Всего же за год в Белгородской области привели в нормативное состояние 31 мост и путепровод. На четырёх из них работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на остальных — в рамках областной программы дорожных работ.

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#Общество#Строительство#Белгородская область#Алексеевка#Мухоудеровка#Новый Оскол#Мост#Сергей евтушенко#Артем Черненко#Касается каждого
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