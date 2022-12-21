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Экс-замгубернатора по АПК присудили премию правительства РФ в области науки и техники

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

Двоим белгородцам присудили премии правительства РФ в области науки и техники

Премию получат двое представителей белгородского вуза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Белгородцам присудили премию российского правительства в области науки и техники. Её в регионе получат двое представителей вуза.

В число лауреатов вошла кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории в Белгородском государственном университете им. Горина Татьяна Зеленская. Она разработала и создала высококонкурентные отечественные сорта сои и применила инновационные технологий в производстве и переработке семян.

Вторым лауреатом из Белгородской области стал экс-замгубернатора Станислав Алейник — кандидат технических наук и доцент, ректор аграрного университета. Официально в должности ректора Алейник работает с марта 2021 года. С 2015 по январь 2020 года он занимал пост замгубернатора по АПК. 

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