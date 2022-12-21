Экс-замгубернатора по АПК присудили премию правительства РФ в области науки и техники

Вторым лауреатом из Белгородской области стал экс-замгубернатора Станислав Алейник — кандидат технических наук и доцент, ректор аграрного университета. Официально в должности ректора Алейник работает с марта 2021 года. С 2015 по январь 2020 года он занимал пост замгубернатора по АПК.