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Экс-главе Белгородского района к тюремному сроку добавили многомиллионный штраф

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
Анатолию Попкову, которого приговорили к 11 годам колонии за получение взятки, придётся заплатить 60 млн рублей, сообщает «Ъ-Черноземье».

Экс-главе Белгородского района Анатолию Попкову придётся не только отсидеть в тюрьме, но и заплатить штраф в 60 млн рублей. Московский суд закончил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего чиновника.

Как стало известно редакции, Попкову ужесточили запрет занимать должности в органах власти — до семи лет. Ранее чиновника приговорили к 11 годам колонии строгого режима из-за взятки.

Анатолия Попкова задержали в 2019 году. Известно, что он получил взятки на сумму более 24 млн рублей. Чиновник руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.

Генпрокуратура: Анатолий Попков получил взяток на 24 млн рублей
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