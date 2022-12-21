Экс-главе Белгородского района к тюремному сроку добавили многомиллионный штраф

Экс-главе Белгородского района Анатолию Попкову придётся не только отсидеть в тюрьме, но и заплатить штраф в 60 млн рублей. Московский суд закончил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего чиновника.
Как стало известно редакции, Попкову ужесточили запрет занимать должности в органах власти — до семи лет. Ранее чиновника приговорили к 11 годам колонии строгого режима из-за взятки.
Анатолия Попкова задержали в 2019 году. Известно, что он получил взятки на сумму более 24 млн рублей. Чиновник руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.