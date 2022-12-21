Доходная часть бюджета Белгорода на 2023 год должна составить 15,5 млрд рублей

Доходная часть бюджета в 2023 году запланирована в объёме 15,5 млрд рублей, расходы составят 15,9 млрд рублей. Размер дефицита планируется в 479 млн рублей.
В 2024 году общий объём доходов ожидается в размере 15,4 млрд рублей, расходов — 15,9 млрд рублей, а дефицит — 479 млн рублей.
Основным бюджетообразующим доходом являются доходы физлиц — 2 млрд рублей. Второй по значимости источник доходов — имущественные налоги. Прогнозируемые параметры земельного и имущественного налога — 1 млрд рублей. Неналоговые поступления должны составить 797 млн рублей.