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Доходная часть бюджета Белгорода на 2023 год должна составить 15,5 млрд рублей

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Депутаты горсовета утвердили бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-25 гг.

Доходная часть бюджета в 2023 году запланирована в объёме 15,5 млрд рублей, расходы составят 15,9 млрд рублей. Размер дефицита планируется в 479 млн рублей.

В 2024 году общий объём доходов ожидается в размере 15,4 млрд рублей, расходов — 15,9 млрд рублей, а дефицит — 479 млн рублей.

Основным бюджетообразующим доходом являются доходы физлиц — 2 млрд рублей. Второй по значимости источник доходов — имущественные налоги. Прогнозируемые параметры земельного и имущественного налога — 1 млрд рублей. Неналоговые поступления должны составить 797 млн рублей.

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#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Городской бюджет#Депутаты#Налоги на имущество#Доходы
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