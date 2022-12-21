Демидов не смог подарить юному белгородцу 8-летнюю сестру на Новый год

Валентин Демидов не смог подарить юному белгородцу восьмилетнюю сестру на Новый год. Желание мальчика озадачило врио мэра. Он сказал, что в этом случае без новогоднего волшебника не обойтись.
Мальчик попросил у Деда Мороза сестрёнку, причём сразу восьмилетнюю. Он хочет, чтобы она «везде с ним ходила, даже в школу».
Подобные просьбы от детей приходят в рамках акции «Ёлка желаний». В этом году мэрия исполнит мечты 80 ребят. Все они — дети мобилизованных, дети-сироты, дети-инвалиды или выходцы из малообеспеченных многодетных семей.
Как отметил врио мэра, обращались юные белгородцы с самыми разными просьбами. Некоторые просили коньки, другие игрушки. Семилетний Максим попросил у Деда Мороза конструктор для себя и куклу для сестры. Желание мальчика исполнят.