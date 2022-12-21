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Демидов не смог подарить юному белгородцу 8-летнюю сестру на Новый год

Сегодня, 08:26
Фото: тг-канал Валентина Демидова
Желание юного белгородца удивило претендента на пост мэра. Валентин Демидов сказал, что в этом случае без новогоднего волшебника никак не обойтись.

Валентин Демидов не смог подарить юному белгородцу восьмилетнюю сестру на Новый год. Желание мальчика озадачило врио мэра. Он сказал, что в этом случае без новогоднего волшебника не обойтись.

Мальчик попросил у Деда Мороза сестрёнку, причём сразу восьмилетнюю. Он хочет, чтобы она «везде с ним ходила, даже в школу».

Подобные просьбы от детей приходят в рамках акции «Ёлка желаний». В этом году мэрия исполнит мечты 80 ребят. Все они — дети мобилизованных, дети-сироты, дети-инвалиды или выходцы из малообеспеченных многодетных семей.

Как отметил врио мэра, обращались юные белгородцы с самыми разными просьбами. Некоторые просили коньки, другие игрушки. Семилетний Максим попросил у Деда Мороза конструктор для себя и куклу для сестры. Желание мальчика исполнят.

Фото: тг-канал Валентина Демидова
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Новый год#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Дети#Ёлка
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