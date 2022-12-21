Белгородцев возмутил самозахват убежища в МКД несколькими жителями

Белгородцы в 1-м Заводском переулке не могут попасть в убежище и жалуются на самозахват общедомового помещения. Пройти в укрытие на дают жителям нескольких подъездов ещё с 10 октября. Управляющая компания, участковый и жилинспекция в курсе ситуации.
Обращение от горожанки получил врио мэра Валентин Демидов. Он сказал, что поручил провести проверку в срочном порядке. Вскоре ему сообщили, что помещение уже открыто — сами жители срезали замки.
Выяснилось, что убежище закрыли владельцы нескольких квартир в доме. Они же отнесли туда свои вещи. Их обязали освободить помещение в ближайшее время. Также должна состояться встреча, где жители встретятся с представителями администрации и УК.