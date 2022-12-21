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Белгородцев возмутил самозахват убежища в МКД несколькими жителями

Сегодня, 09:43
Фото: Bel.ru
Жители нескольких подъездов дома не могут попасть в укрытие ещё с 10 октября. УК, участковый и УГЖН в курсе ситуации. На проблему врио мэра Демидову пожаловалась местная жительница. Он подтвердил, что несколько белгородцев отнесли свои вещи в подвал и закрыли его от остальных.

Белгородцы в 1-м Заводском переулке не могут попасть в убежище и жалуются на самозахват общедомового помещения. Пройти в укрытие на дают жителям нескольких подъездов ещё с 10 октября. Управляющая компания, участковый и жилинспекция в курсе ситуации.

Обращение от горожанки получил врио мэра Валентин Демидов. Он сказал, что поручил провести проверку в срочном порядке. Вскоре ему сообщили, что помещение уже открыто — сами жители срезали замки.

Выяснилось, что убежище закрыли владельцы нескольких квартир в доме. Они же отнесли туда свои вещи. Их обязали освободить помещение в ближайшее время. Также должна состояться встреча, где жители встретятся с представителями администрации и УК.

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#Наталья Корявых#Город#Спецоперация#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Укрытие#Убежище#Самозахват#Подвал
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