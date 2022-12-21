Белгородцев возмутил самозахват убежища в МКД несколькими жителями

Жители нескольких подъездов дома не могут попасть в укрытие ещё с 10 октября. УК, участковый и УГЖН в курсе ситуации. На проблему врио мэра Демидову пожаловалась местная жительница. Он подтвердил, что несколько белгородцев отнесли свои вещи в подвал и закрыли его от остальных.

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