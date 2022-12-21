Белгородские власти решают вопрос с путёвками в детские лагеря за пределами региона

Одна из жительниц Белгородской области поинтересовалась — куда и как определить ребёнка летом в детский лагерь следующим летом, учитывая обстановку в регионе. Белгородка Елена подчеркнула, что обычно заявки на отдых начинают подавать уже в январе, но рассчитывать теперь на наши лагеря из-за происходящего невозможно. А в другие регионы за свой счёт ехать дорого.
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков прояснил ситуацию с лагерями на сегодняшний день. Так, белгородские власти уже обратились по этому вопросу за помощью в Правительство России. Самостоятельно отправить детей из приграничья на летний отдых наш регион не может, необходимо слишком много путёвок.
В приграничной зоне, включая Белгород, находятся более 100 тысяч детей. Минимум нужно порядка 15 тысяч путёвок. Занимаемся этим вопросом.
Вячеслав Гладков
Напомним, при визите Белгородской области, омбудсмен при президенте Мария Львова-Белова пообещала помочь детям из приграничных районов с летним отдыхом, ведь им это очень нужно. Этим летом при поддержке Краснодарского края юные белгородцы смогли бесплатно отдохнуть в Анапе. На это выделили 1 037 путёвок.