Белгородские власти решают вопрос с путёвками в детские лагеря за пределами региона

Одна из жительниц Белгородской области поинтересовалась — куда и как определить ребёнка летом в детский лагерь следующим летом, учитывая обстановку в регионе. Белгородка Елена подчеркнула, что обычно заявки на отдых начинают подавать уже в январе, но рассчитывать теперь на наши лагеря из-за происходящего невозможно. А в другие регионы за свой счёт ехать дорого.