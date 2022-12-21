Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские власти решают вопрос с путёвками в детские лагеря за пределами региона

Сегодня, 18:34
Фото: 1MI
Отправить детей из приграничья лагеря получится только с помощью Правительства РФ, объяснил Вячеслав Гладков.

Одна из жительниц Белгородской области поинтересовалась — куда и как определить ребёнка летом в детский лагерь следующим летом, учитывая обстановку в регионе. Белгородка Елена подчеркнула, что обычно заявки на отдых начинают подавать уже в январе, но рассчитывать теперь на наши лагеря из-за происходящего невозможно. А в другие регионы за свой счёт ехать дорого.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков прояснил ситуацию с лагерями на сегодняшний день. Так, белгородские власти уже обратились по этому вопросу за помощью в Правительство России. Самостоятельно отправить детей из приграничья на летний отдых наш регион не может, необходимо слишком много путёвок.

В приграничной зоне, включая Белгород, находятся более 100 тысяч детей. Минимум нужно порядка 15 тысяч путёвок. Занимаемся этим вопросом.
Вячеслав Гладков

Напомним, при визите Белгородской области, омбудсмен при президенте Мария Львова-Белова пообещала помочь детям из приграничных районов с летним отдыхом, ведь им это очень нужно. Этим летом при поддержке Краснодарского края юные белгородцы смогли бесплатно отдохнуть в Анапе. На это выделили 1 037 путёвок.

Детский омбудсмен при президенте РФ поможет белгородским детям с летним отдыхом
Узнать подробнее
Читайте также:
На летний отдых белгородских детей в Анапе выделили 55,5 млн рублейВ Белгородской области появится детский лагерь в стиле Древней Руси
#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Белгородская область#Детский лагерь#Путёвка#Бесплатные путёвки#Дети из белгородского приграничья
Подпишитесь
Экс-главе Белгородского района к тюремному сроку добавили многомиллионный штраф
Сегодня, 14:20
Вячеслав Гладков объяснил, почему на укрытиях висят замки
Сегодня, 16:38
Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января
Сегодня, 12:48
Белгородка задушила своих малолетних детей в авто, а после сама свела счёты с жизнью
Сегодня, 11:14
В Белгородском районе за сутки зафиксировали 56 прилетов
Сегодня, 17:32
Военный госпиталь появится в Белгороде до 2027 года
Сегодня, 13:41