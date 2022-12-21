Белгородские родители детей с ментальными нарушениями просят открыть спеццентры

37-летняя Ирина рассказала свою историю журналистам «Бел.Ру» перед приездом уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. По словам белгородки, она бывший госслужащий. В 31 год родила ребёнка. Беременность протекала идеально. Но когда ребёнок начал развиваться, Ирина поняла, что что-то не так.
Он долго не ходил, развитие речи было не как у всех. Сами понимаете, врачи особо не перетрудятся, никто ничего не говорил. Я нашла хорошего невролога, которая ведёт моего ребёнка с трёх лет. Сейчас ему шесть. У него признаки аутизма. У меня как будто жизнь поделилась на «до» и «после». Но я руки не сложила. У меня родителей нет, они умерли. Есть бабушка, 84 года, за которой я ухаживаю. Мне хоть разорвись.
Ирина
Ирина также рассказала, что её ребёнок поменял уже четыре детских сада.
Никто не хочет ничего делать. Я как госслужащий с двумя красными дипломами всю жизнь работала на совесть, что и требую от остальных. В саду мне рассказывали сказки, что мой ребёнок шедевры пишет, а дома он и ручку в руку не брал. В настоящее время ребёнок ходит в другой сад в логопедическую группу. Но многие родители недовольны.
Ирина
Ирина также рассказала, что каждый поход в магазин или к врачу для неё настоящее испытание.
С ребёнком никуда не выйдешь, он может устроить истерику. Люди не поймут, подумают, что некультурный и скандальный ребёнок. Всем не объяснишь. У меня один ребёнок - как пять у других. Каждый день как испытание — идёшь в садик и не знаешь, как пройдёт дорога. Живёшь все время в хаосе.
Ирина
Белгородка также поделилась, что детей с ментальными нарушениями сейчас много и необходимо открыть центры для социальной адаптации таких ребят.
Откройте хоть что-нибудь. Бывают случаи, когда нельзя решить вопрос удалённо. Можно взять на работу в центры психолога, логопеда - и люди пойдут. Сейчас все ищут через свои каналы места для социализации детей.
Ирина
Решение проблемы озвучила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова, когда посещала регион с рабочим визитом. По её словам, глава региона Вячеслав Гладков захотел принять участие в поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Благодаря этому в Белгородской области появятся в четырёх муниципалитетах центры дневного пребывания. Это будут места, куда родители смогут на несколько часов привести своих детей для того, чтобы выдохнуть.
Губернатор отметил, что проект будет реализован в 2023 году.