Белгородские родители детей с ментальными нарушениями просят открыть спеццентры

Решение проблемы озвучила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова, когда посещала регион с рабочим визитом. По её словам, глава региона Вячеслав Гладков захотел принять участие в поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Благодаря этому в Белгородской области появятся в четырёх муниципалитетах центры дневного пребывания. Это будут места, куда родители смогут на несколько часов привести своих детей для того, чтобы выдохнуть.