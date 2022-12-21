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Белгородская область закупила практически все лекарства на 2023 год

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Об этом сообщил глав регионального минздрава Андрей Иконников. Он отметил, что если в каких-то районах нет препаратов, медорганизация может подать заявку.

Как отметил чиновник, практически все лимиты по лекарствам, которые были на 2023 год, региональное ведомство исполнило. Также Иконников добавил, что видит сообщения от белгородцев, что каких-то позиций не хватает.

Это может быть из-за того, что появились дополнительные пациенты или логистика нарушилась и препарат в район не поступил. Но это не значит, что в области лекарства нет. По заявке медорганизации это перераспределяется и поступает на обеспечение в тот или иной район, куда необходимо.
Андрей Иконников

Напомним, 13 декабря стало известно, что в Старом Осколе закончился инсулин. Глава региона Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил.

Более 120 аптек подали заявки на участие в онлайн-продаже рецептурных лекарств
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#Кристина Семенчук#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Лекарства#Закупка#Медорганизации
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