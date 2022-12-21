Белгородка задушила своих малолетних детей в авто, а после сама свела счёты с жизнью

Трагедия произошла 13 августа. Белгородка вместе со своими детьми 2018 и 2020 г. р. находилась у себя дома. Между ней и её родственниками произошла очередная ссора на бытовой почве. После этого женщина взяла детей и отвела их в гараж.
Белгородка посадила детей в машину, пристегнула их и задушила мужским поясным ремнём. Сама она сразу после случившегося свела счёты с жизнью.
Уголовное дело в отношении жительницы Белгорода, обвиняемой в совершении преступления по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум малолетним лицам, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии), передано в суд.
О трагедии стало известно 14 августа. В Белгороде в 3-м Поэтическом переулке тела несовершеннолетних обнаружили в машине около дома матери.