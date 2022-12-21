Белгородка задушила своих малолетних детей в авто, а после сама свела счёты с жизнью

Убийство произошло в машине: женщина посадила своих детей двух и четырёх лет, пристегнула их, задушила ремнём, а после и сама свела счёты с жизнью. Произошло это в Белгороде в августе 2022 года. Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном следкоме.

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