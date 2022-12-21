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Белгородка задушила своих малолетних детей в авто, а после сама свела счёты с жизнью

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Убийство произошло в машине: женщина посадила своих детей двух и четырёх лет, пристегнула их, задушила ремнём, а после и сама свела счёты с жизнью. Произошло это в Белгороде в августе 2022 года. Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном следкоме.

Трагедия произошла 13 августа. Белгородка вместе со своими детьми 2018 и 2020 г. р. находилась у себя дома. Между ней и её родственниками произошла очередная ссора на бытовой почве. После этого женщина взяла детей и отвела их в гараж.

Белгородка посадила детей в машину, пристегнула их и задушила мужским поясным ремнём. Сама она сразу после случившегося свела счёты с жизнью.

Уголовное дело в отношении жительницы Белгорода, обвиняемой в совершении преступления по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум малолетним лицам, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии), передано в суд.

О трагедии стало известно 14 августа. В Белгороде в 3-м Поэтическом переулке тела несовершеннолетних обнаружили в машине около дома матери.

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#София Чугай#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Убийство#Дети#Удушение#Следственный комитет
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