Белгородка пожаловалась на просроченный сок в подарке от «Славянки» незрячему сыну

Женщина отметила, что подарок весит всего 460 грамм, однако больше всего её расстроила именно ситуация с соком. Ей ответил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Он рассказал, что фабрика «Славянка» в этом году дарит такой подарок всем ученикам школы-интерната. Чиновник также оставил телефон и попросил женщину позвонить по номеру для разрешения ситуации.