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Белгородка пожаловалась на просроченный сок в подарке от «Славянки» незрячему сыну

Сегодня, 07:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Ребёнок обучается в Валуйской школе-интернате для незрячих детей. Комментарии женщина написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгородка рассказала, что её незрячий сын получил просроченный сок в новогоднем подарке. Ребёнок обучается в Валуйской школе-интернате.

Женщина отметила, что подарок весит всего 460 грамм, однако больше всего её расстроила именно ситуация с соком. Ей ответил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Он рассказал, что фабрика «Славянка» в этом году дарит такой подарок всем ученикам школы-интерната. Чиновник также оставил телефон и попросил женщину позвонить по номеру для разрешения ситуации.

Белгородка ответила, что обязательно позвонит. Но в целом ответ Дыбова её не удовлетворил.

«Деткам-инвалидам сок… если они не видят, это не значит, что можно сунуть „на тебе, боже, что мне негоже“. Главное, чтобы кто-то ответил на этот звонок!» — написала женщина.

Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Дети#Подарки#Новогодние подарки#Славянка#Незрячие
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