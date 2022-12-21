Белгородка пожаловалась на просроченный сок в подарке от «Славянки» незрячему сыну

Белгородка рассказала, что её незрячий сын получил просроченный сок в новогоднем подарке. Ребёнок обучается в Валуйской школе-интернате.
Женщина отметила, что подарок весит всего 460 грамм, однако больше всего её расстроила именно ситуация с соком. Ей ответил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Он рассказал, что фабрика «Славянка» в этом году дарит такой подарок всем ученикам школы-интерната. Чиновник также оставил телефон и попросил женщину позвонить по номеру для разрешения ситуации.
Белгородка ответила, что обязательно позвонит. Но в целом ответ Дыбова её не удовлетворил.
«Деткам-инвалидам сок… если они не видят, это не значит, что можно сунуть „на тебе, боже, что мне негоже“. Главное, чтобы кто-то ответил на этот звонок!» — написала женщина.