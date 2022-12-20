Xiaomi обогнал корейский бренд: какие смартфоны выбирают белгородцы

Лидер прошлого года — Samsung теперь занимает лишь вторую строчку рейтинга, в 2022 году бренд выбирают на 7% абонентов меньше. На третьем месте остался Huawei. А вот знаменитый Apple, хоть и вырос на 11%, не смог войти в тройку лидеров, и оказался на 4 месте по популярности. Также в пятерку лидеров попал Realme, вытеснив ZTE из рейтинга.
Интересно, что мужчины используют гаджеты на 13% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на iPhone, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. И бесспорно женщины больше говорят по телефону, хотя этот разрыв и сокращается: в 2022 году он составляет всего 10%, а в прошлом году разница была в 1,5 раза больше.
«Мы следим за предпочтениями абонентов и готовы предложить им самые технологичные гаджеты. Для этого МегаФон постоянно расширяет сеть розничных салонов. В этом году были открыты новые салоны в Белгороде и Валуйках, где наши абоненты могут получить качественное сервисное обслуживание, проконсультироваться по вопросам мобильной связи или приобрести „умный“ подарок. Желаю всем удачных покупок и предвкушения праздника», — прокомментировал директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.