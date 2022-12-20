Xiaomi обогнал корейский бренд: какие смартфоны выбирают белгородцы

Интересно, что мужчины используют гаджеты на 13% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на iPhone, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. И бесспорно женщины больше говорят по телефону, хотя этот разрыв и сокращается: в 2022 году он составляет всего 10%, а в прошлом году разница была в 1,5 раза больше.