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Xiaomi обогнал корейский бренд: какие смартфоны выбирают белгородцы

Сегодня, 13:34
Фото: МегаФон
Эксперты МегаФона проанализировали как изменились предпочтения белгородских абонентов среди производителей смартфонов. Самым популярным оказался Xiaomi, потеснив Samsung на второе место.

Лидер прошлого года — Samsung теперь занимает лишь вторую строчку рейтинга, в 2022 году бренд выбирают на 7% абонентов меньше. На третьем месте остался Huawei. А вот знаменитый Apple, хоть и вырос на 11%, не смог войти в тройку лидеров, и оказался на 4 месте по популярности. Также в пятерку лидеров попал Realme, вытеснив ZTE из рейтинга.

Интересно, что мужчины используют гаджеты на 13% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на iPhone, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. И бесспорно женщины больше говорят по телефону, хотя этот разрыв и сокращается: в 2022 году он составляет всего 10%, а в прошлом году разница была в 1,5 раза больше.

«Мы следим за предпочтениями абонентов и готовы предложить им самые технологичные гаджеты. Для этого МегаФон постоянно расширяет сеть розничных салонов. В этом году были открыты новые салоны в Белгороде и Валуйках, где наши абоненты могут получить качественное сервисное обслуживание, проконсультироваться по вопросам мобильной связи или приобрести „умный“ подарок. Желаю всем удачных покупок и предвкушения праздника», — прокомментировал директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

Фото: МегаФон
#Алина Харина#Мегафон
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