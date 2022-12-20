Вячеслав Гладков исполнит желания четверых юных белгородцев

«Много пожеланий предстоит осуществить: от набора для мыловарения до коньков, от боксёрских перчаток до электросамоката. Обязательно постараюсь исполнить все пожелания до Нового года и, если позволит график, вручу подарки сам», — рассказал губернатор в соцсетях.