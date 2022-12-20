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Вячеслав Гладков исполнит желания четверых юных белгородцев

Сегодня, 11:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Губернатор Вячеслав Гладков принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Ему достались четыре открытки с детскими мечтами.

Руководитель региона вместе с членами областного правительства поучаствовал в ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Вячеслав Гладков вытащил четыре открытки с детскими мечтами.

«Много пожеланий предстоит осуществить: от набора для мыловарения до коньков, от боксёрских перчаток до электросамоката. Обязательно постараюсь исполнить все пожелания до Нового года и, если позволит график, вручу подарки сам», — рассказал губернатор в соцсетях.

Губернатор отметил, что запросы и пожелания детей собирали через соцзащиту. В списке есть многодетные семьи, семьи военнослужащих, семьи с детьми-инвалидами и дети-сироты.

Как уточнил Вячеслав Гладков, ему предстоит исполнить желания детей из многодетных семей из Губкинского и Грайворонского горокругов.

Губернатор анонсировал своё участие в благотворительной акции. Ранее он сообщал о том, что исполнит желание минимум одного ребёнка.

Отметим, что к Всероссийской акции «Ёлка желаний» могут присоединиться все, кто желает осуществить мечты детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»
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#София Чугай#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ёлка желаний#Дети#Акция
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