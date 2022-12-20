Во сколько жителям Белгородской области обойдётся встреча Нового года в Сочи

Бронировать жильё на Новый год в Сочи нужно заранее из-за большого количества желающих отметить праздник в этом городе. Да и цены заметно взлетят. На сегодняшний день цена за пять ночей на двоих стартует от 6100 рублей. За эту стоимость можно остановиться в стандартном двухместном номере с кондиционером и бесплатным Wi-Fi, но без питания.