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Во сколько жителям Белгородской области обойдётся встреча Нового года в Сочи

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Сочи стал одним из самых популярных направлений среди россиян для зимнего отдыха. Журналисты «Бел.Ру» подсчитали, во сколько жителям Белгородской области обойдётся встреча Нового года в Сочи.

Российский сервис бронирования перечислил самые востребованные у российских путешественников горные курорты для отдыха на новогодних праздниках. Больше всего россияне отдают предпочтение горам Сочи, которые занимают порядка 12% от количества всех бронирований. Так, чаще всего туристы отправляются путешествовать в Сочи на пять ночей.

Вторым по популярности стал Кисловодск, который выбирают 3,2% жителей России. На третьем месте расположился поселок Красная Поляна.

Как добраться из Белгорода в Сочи на поезде

В период новогодних праздников прямых поездов из областного центра в Сочи нет. Для путешественников доступен вариант с пересадкой в Москве. Время в пути займёт больше одного дня. Стоимость стартует от 2691 рубля.

Сколько стоит доехать до Сочи на машине

Расстояние от Белгорода до Сочи по трассе составляет 1249 км, а по прямой — 815 км. Преодолеть его можно примерно за 14 часов. Если брать средний расчет по 10 литров за 100 километров, то на бензин уйдёт более 5000 рублей.

Сколько стоит снять номер в отеле в Сочи

Бронировать жильё на Новый год в Сочи нужно заранее из-за большого количества желающих отметить праздник в этом городе. Да и цены заметно взлетят. На сегодняшний день цена за пять ночей на двоих стартует от 6100 рублей. За эту стоимость можно остановиться в стандартном двухместном номере с кондиционером и бесплатным Wi-Fi, но без питания.

Самый дорогой вариант — 910 тысяч рублей за пять ночей. За эту сумму предлагают снять виллу со всеми удобствами: бесплатный Wi‑Fi, телефон, кондиционер (с климат‑контролем), настольные лампы, весы, кабинет, камин, гостиная зона, обслуживание номеров (услуги горничной), сейф, звукоизоляция номеров, четыре комнаты, две спальни, свежая пресса, три телевизора, кофемашина, питьевая вода, мини‑бар. Площадь номера — 230 «квадратов».

Сколько стоит снять квартиру в Сочи

На сегодняшний день снять квартиру на пять ночей в Сочи можно от 15 тысяч рублей. За эту стоимость предлагают однокомнатную квартиру 30 «квадратов» рядом с дельфинарием, океанариумом и курортными развлечениями. Расстояние до моря — 50 метров. Есть вариант и подороже — 50 тысяч рублей за «трёшку». Рядом находятся рынок, парк развлечений и железнодорожный вокзал.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сочи#Отдых#Новый год#Кристина Семенчук
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