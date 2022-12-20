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В Старом Осколе новогодние утренники пройдут в онлайн-формате из-за гриппа

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Ранее школы в Старом Осколе перевели на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим новогодние утренники решили провести в онлайн-формате, об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков.

«Будут ли утренники в школах, или всё дистанционно? Остались без Нового года. Губернатор сказал, что детей не лишат новогодних утренников», — обратилась к Андрею Чеснокову местная жительница.

Глава горокруга пояснил, что, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, все образовательные организации перевели на дистанционное обучение. Эпидемиологическая обстановка пока не позволяет его прекратить. Андрей Чесноков рассказал, что с переводом на дистант уже видно снижение уровня заболеваемости, поэтому, если сейчас организовать праздники, станет хуже.

Мэр Старого Оскола посоветовал родителям, которые хотят порадовать детей, изучить расписание концертных программ, которые будут проходить на открытом воздухе.

Ранее стало известно, что старооскольских школьников перевели на дистант из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ. Такое решение приняли исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в Старооскольском горокруге — рекордное число заболевших гриппом. За одну неделю на территории подтвердили вирусное инфекцию у 4,5 тыс. жителей — это в три раза превысило средние многолетние показатели.

Белгородские школьники ушли на дистант: Грипп очень тяжёлый
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#София Чугай#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Грипп#Орви#Утренник#Дети
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