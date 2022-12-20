В Старом Осколе новогодние утренники пройдут в онлайн-формате из-за гриппа

Глава горокруга пояснил, что, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, все образовательные организации перевели на дистанционное обучение. Эпидемиологическая обстановка пока не позволяет его прекратить. Андрей Чесноков рассказал, что с переводом на дистант уже видно снижение уровня заболеваемости, поэтому, если сейчас организовать праздники, станет хуже.